Acusado de fornecer drogas a Liam Payne na Argentina é preso

A polícia argentina prendeu, nesta sexta-feira (3), um dos dois acusados de fornecer drogas ao cantor britânico Liam Payne antes da sua morte, que ocorreu em um hotel de Buenos Aires, informaram fontes policiais à AFP.

O detido, identificado como Braian Paiz, é acusado de ter fornecido cocaína a Payne dois dias antes da sua morte, em 16 de outubro, quando caiu do terceiro andar do seu quarto de hotel. Ele é um dos cinco processados pela morte do cantor.

A casa de Paiz, na cidade de Budge, na província de Buenos Aires, foi revistada pela polícia e o detido foi levado a julgamento.

Conforme informou o Ministério Público em comunicado na segunda-feira, Paiz “é acusado de ter fornecido cocaína” a Payne, a quem visitou no seu hotel em 14 de outubro e “acompanhou-o até ao quarto nº 310, entrando com ele”. Permaneceu lá por quase cinco horas.

“Passamos a noite, nos drogamos, porque é a realidade, aconteceu algo íntimo”, disse ao Telefe Noticias.

Em novembro, Paiz negou, em uma entrevista à televisão, que tivesse fornecido drogas a Payne, embora tenha admitido que o conheceu e passou um tempo com ele em seu quarto.

A Justiça argentina ordenou a prisão preventiva de duas das cinco pessoas que processou nesta sexta-feira, entre elas Paiz.

“Três dos acusados foram processados sem prisão preventiva por homicídio culposo e os outros dois pelo crime de fornecimento de entorpecentes, tendo sido condenados à prisão preventiva”, diz o comunicado do promotor responsável pelo caso.

