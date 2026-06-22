Calor extremo leva mais regiões suíças ao nível máximo de alerta
Um número crescente de regiões da Suíça está sob alerta máximo de calor, enquanto temperaturas acima de 30°C atingem várias partes do país.
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A partir do meio-dia desta segunda-feira, as regiões de Estavayer (Friburgo), Nidau e Anet (Berna), Plaine de l’Orbe e Cudrefin (Vaud), a região do Lago de Genebra e o Valais Central passaram para o nível 4 de alerta de calor, o mais elevado. O aviso permanece em vigor até sábado, às 20h.
Essas áreas juntam-se ao noroeste da Suíça — incluindo a região da Basileia e o vale de Delémont — que já estava sob alerta máximo desde domingo.
Segundo o serviço meteorológico MeteoSwiss, o nível 4 indica um alto risco para a saúde, com temperaturas elevadas persistindo por pelo menos três dias consecutivos, sem resfriamento significativo durante a noite. Nessas condições, aumenta o risco de problemas circulatórios e de mal-estar físico.
Às 13h desta segunda-feira, os termômetros marcavam 33°C em Delémont, 32,1°C em Sion, 31,3°C em Genebra e 31°C em Neuchâtel.
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Escolas pedem adaptação à nova realidade climática
Com a intensificação da onda de calor, o Sindicato dos Professores da Suíça francófona (SER) pediu uma resposta coordenada em nível nacional. Segundo o presidente da entidade, David Rey, as autoridades precisam se antecipar melhor e desenvolver planos de ação adequados para lidar com episódios de calor extremo.
Rey afirmou que as altas temperaturas afetam diretamente as condições de ensino e que, apesar dos esforços dos professores, as alternativas disponíveis são limitadas quando o calor se torna intenso.
O sindicato defende adaptações na infraestrutura escolar, como instalação de toldos externos, ampliação de áreas verdes nos pátios e melhoria da ventilação dentro dos edifícios.
Adaptação: Fernando Hirschy
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