The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Notícias
Adaptação climática

Onda de calor bate recordes de duração na Suíça

Nadadores
Keystone-SDA

A onda de calor que atinge a Suíça já bateu recordes de duração em várias cidades e também levou os termômetros aos maiores níveis já registrados para um mês de junho no país.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

Zurique/Fluntern, Schaffhausen, Delémont, Friburgo e Altdorf já igualaram seus recordes de dias consecutivos com temperaturas acima de 30°C. Apesar dos recordes, a previsão indicava uma queda significativa das temperaturas ao longo da segunda-feira.

Em St. Gallen, o recorde já foi superado: a cidade passou de três para cinco dias consecutivos com temperaturas acima de 30°C.

Mostrar mais
Lago seco na Suíça em 2022.

Mostrar mais

Recordes de temperatura, alertas máximos, fechamento de escolas

Este conteúdo foi publicado em A vida das empregadas domésticas na Suíça, os termômetros marcando 40 graus e o asfalto derretendo e a questão: o Cristiano Ronaldo ainda é um craque? Estes e outros temas na revista de imprensa da semana.

ler mais Recordes de temperatura, alertas máximos, fechamento de escolas

Calor extremo também bate recordes de temperatura

A duração de uma onda de calor é medida pelo número de dias consecutivos em que a temperatura máxima supera os 30°C.

Além da persistência do calor, o fim de semana também registrou temperaturas históricas. As estações meteorológicas de Basileia/Binningen e Beznau marcaram 39°C, a maior temperatura já registrada na Suíça durante um mês de junho.

Mostrar mais

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR