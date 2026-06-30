Onda de calor bate recordes de duração na Suíça
A onda de calor que atinge a Suíça já bateu recordes de duração em várias cidades e também levou os termômetros aos maiores níveis já registrados para um mês de junho no país.
Zurique/Fluntern, Schaffhausen, Delémont, Friburgo e Altdorf já igualaram seus recordes de dias consecutivos com temperaturas acima de 30°C. Apesar dos recordes, a previsão indicava uma queda significativa das temperaturas ao longo da segunda-feira.
Em St. Gallen, o recorde já foi superado: a cidade passou de três para cinco dias consecutivos com temperaturas acima de 30°C.
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Calor extremo também bate recordes de temperatura
A duração de uma onda de calor é medida pelo número de dias consecutivos em que a temperatura máxima supera os 30°C.
Além da persistência do calor, o fim de semana também registrou temperaturas históricas. As estações meteorológicas de Basileia/Binningen e Beznau marcaram 39°C, a maior temperatura já registrada na Suíça durante um mês de junho.
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Cinco maneiras fáceis e não óbvias de se refrescar nos dias quentes da Suíça
Adaptação: Fernando Hirschy
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