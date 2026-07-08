Suíça registra excesso de mortes durante onda de calor
A onda de calor registrada no fim de junho provocou um aumento significativo na mortalidade entre idosos na Suíça, com 175 mortes acima do esperado, segundo dados oficiais.
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A onda de calor que atingiu a Suíça no fim de junho provocou 175 mortes a mais do que o esperado entre pessoas com mais de 65 anos, de acordo com dados semanais divulgados pelo Departamento Federal de Estatística (FSO).
No período, foram registradas 1.278 mortes nessa faixa etária, enquanto a projeção estatística era de 1.104 óbitos.
A última onda de calor com impacto semelhante ocorreu no verão de 2015, considerado o segundo mais quente desde o início das medições meteorológicas. Segundo as autoridades, o excesso de mortes registrado em junho foi comparável ao de uma epidemia de gripe de intensidade moderada a grave.
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O calor normalmente não aparece nos atestados de óbito como causa direta de morte. Para estimar seu impacto, o Instituto Suíço de Saúde Pública e Tropical (Swiss TPH) cruza os registros de mortes com as temperaturas diárias medidas em todo o país.
Com base nesse monitoramento, os pesquisadores estimam que os verões recentes têm causado, em média, cerca de 500 mortes relacionadas ao calor por ano na Suíça.
No verão recorde de 2003, foram contabilizadas aproximadamente 1.400 mortes adicionais associadas às altas temperaturas. Em 2015, esse número foi de 747.
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Hospitais sentiram pressão
Segundo os pesquisadores, a redução observada nos últimos anos indica que medidas de adaptação, como alertas de calor e ações de prevenção, vêm ajudando a diminuir os impactos das temperaturas extremas.
Os efeitos da onda de calor também foram percebidos nos hospitais. O Hospital Universitário de Zurique e os serviços de emergência do Ticino relataram aumento expressivo no número de pacientes com problemas relacionados às altas temperaturas, segundo levantamento da agência de notícias suíça Keystone-ATS.
Adaptação: Fernando Hirschy
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