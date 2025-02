Adrian Quesada vê em sua nomeação ao Oscar o poder da representação

Quando criança, Adrian Quesada sonhava com os Prêmios da MTV, mas nunca com o Oscar. Agora, indicado para a estatueta mais importante da indústria do cinema, o músico americano com raízes mexicanas espera servir de modelo para crianças de comunidades tão distantes de Hollywood quanto sua cidade fronteiriça de Laredo.

“A representação nas artes é muito importante”, disse Quesada à AFP em Los Angeles, durante a promoção do single ‘Like a Bird’, indicado como melhor canção pelo drama prisional “Sing Sing”.

“Se eu sou uma criança assistindo à MTV, filmes ou televisão, quando você vê pessoas que realmente se parecem com você, que vêm de sua cultura, isso inspira a próxima geração”, disse Quesada, natural de Laredo, Texas, que faz fronteira com o México e tem uma profunda influência latina.

O guitarrista do Black Pumas interpreta com o cantor Abraham Alexander a canção “Like a Bird”, uma poderosa balada que encerra o filme.

Embora a dupla não estivesse de olho na temporada de prêmios da indústria cinematográfica quando se juntou ao projeto, Quesada reconhece que “ser indicado ao Oscar pela música é surreal”.

“É difícil de processar (…) Às vezes eu acordo e não consigo acreditar”, disse ele.

Indicado várias vezes ao Grammy e com um gramofone em casa (junto com o Grupo Fantasma), o versátil músico explica que a indicação da Academia “é muito diferente”, um reconhecimento tão particular que o faz se sentir como um em um milhão.

“Sing Sing” também foi indicado para Melhor Ator (Colman Domingo) e Melhor Roteiro Adaptado.

“Like a Bird“ disputa a cobiçada estatueta dourada com “El Mal” e “Mi Camino”, de “Emilia Perez”, “Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”) e “The Journey” (“The Six Triple Eight”), da compositora Diane Warren, que nunca venceu na categoria para a qual foi indicada 16 vezes.

Inspirada no roteiro de “Sing Sing”, a música encapsula metaforicamente o desejo de liberdade.

O filme é inspirado na história real de Divine G (interpretado por Colman Domingo), um homem preso por um crime que não cometeu e que encontra uma razão para viver no grupo de teatro da prisão.

Ex-prisioneiros que participaram do programa de artes, incluindo o astro Clarence Maclin, o próprio Divine G e o ativista JJ Velazquez, atuaram no filme dirigido por Greg Kwedar.

