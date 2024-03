Aeroporto de Congonhas retoma pousos e decolagens após suspensão por falta de energia

SÃO PAULO (Reuters) – O aeroporto de Congonhas, na capital paulista, ficou mais de uma hora sem operar voos e decolagens nesta sexta-feira, depois que um problema no fornecimento de energia interrompeu as operações da torre de controle do terminal, informou a concessionária do aeroporto, Aena.

Segundo a concessionária, as operações de pousos e decolagens foram suspensas às 14h25 “por um problema de energia externo” e às 15h51, com a energia restabelecida, apenas as decolagens foram liberadas diante do congestionamento de aeronaves nas pistas do aeroporto. Por volta das 16h30 a concessionária informou que os pousos também haviam sido retomados.

A empresa não pôde informar de imediato quantos voos foram afetados.

“A Aena recomenda que todos os passageiros com voos marcados para esta sexta-feira entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação dos voos”, afirmou a empresa, que assumiu as operações do aeroporto em outubro do ano passado.

A Força Aérea Brasileira, responsável pela torre de controle do aeroporto, segundo a Aena, informou em nota que a falha no abastecimento de energia da torre foi causada por “ocorrência de fogo” na linha de transmissão próxima ao aeroporto, por volta de 13h59.

A FAB afirmou que, “para garantir a segurança das operações”, os voos foram redirecionados para os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, Galeão, no Rio de Janeiro, e Campinas, também em São Paulo.

“No total, 28 tráfegos não decolaram a partir de Congonhas durante a janela de interrupção e 19 seguiram para pouso em aeródromos alternativos. Essas aeronaves terão suas decolagens priorizadas a fim de adequação da malha aérea das respectivas empresas impactadas”, disse a FAB em nota.

Procurada, a concessionária de energia que atua na capital paulista, Enel, disse em nota que ainda apura as causas da ocorrência na rede elétrica que causou a interrupção do fornecimento de energia para o aeroporto. “A distribuidora realizou manobras em sua rede e atuou para restabelecer o serviço, que já se encontra normalizado.”