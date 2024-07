Aeroporto na ilha italiana da Sicília suspende voos após erupção no Etna

O aeroporto de Catânia, na ilha italiana da Sicília, anunciou nesta sexta-feira (5) a suspensão dos voos devido à erupção do Etna, o maior vulcão ativo da Europa, que expeliu cinzas no espaço aéreo da região e suas imediações.

“A pista está inutilizável devido à forte queda de cinzas vulcânicas. Os pousos e decolagens estão suspensos”, anunciou a empresa que administra o aeroporto em um comunicado.

As autoridades esperam que os voos sejam retomados nas próximas horas, segundo a agência de notícias Ansa.

Com 3.324 metros, o Etna é o maior vulcão ativo da Europa e entrou em erupção com frequência nos últimos anos. Nos últimos dias, sua cratera central expeliu lava e nuvens de cinzas.

As imagens publicadas nas redes sociais nesta sexta-feira mostram as ruas do centro de Catânia cobertas por espessas camadas de cinzas.

O aeroporto internacional de Catânia, na parte leste da Sicília, recebeu quase 10 milhões de passageiros no ano passado.

As autoridades italianas também decretaram alerta vermelho para outro vulcão, o Stromboli, que domina a ilha de mesmo nome no arquipélago das Eólias, ao norte da Sicília.

