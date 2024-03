Afeganistão inicia terceiro ano letivo consecutivo sem mulheres no Ensino Médio

1 minuto

O ano letivo no Afeganistão começou nesta quarta-feira (20), o terceiro consecutivo em que as mulheres são proibidas de comparecer às aulas do Ensino Médio, anunciou o Ministério de Educação.

As autoridades do regime talibã proibiram a presença das mulheres nas escolas do Ensino Médio em março de 2022, depois que expulsaram o governo apoiado pelo Ocidente e recuperaram o poder em agosto de 2021.

O ministério anunciou na terça-feira o início do ano letivo em todas as províncias, durante uma cerimônia em Cabul.

O convite enviado à imprensa especificava que mulheres jornalistas não poderiam fazer a cobertura da cerimônia.

O governo talibã impôs uma interpretação rigorosa do Islã, que restringiu drasticamente os direitos das mulheres. A ONU descreveu as medidas como “apartheid de gênero”.

As universidades iniciaram o ano letivo recentemente, também sem mulheres, que foram vetadas do Ensino Superior em dezembro de 2022.

