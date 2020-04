Estacionamento vazio na Praia Muizenberg, em 13 de abril de 2020, na Cidade do Cabo.

A pandemia do novo coronavírus já deixou 1.000 mortos na África, segundo uma contagem da AFP, com base em fontes oficiais.

A Argélia é o país com o maior número de mortes (364), à frente do Egito (205), Marrocos (135) e África do Sul(50).

Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira (17) às 17H00 (BSB), o continente já contabiliza 19.334 contágios.

Também nesta sexta-feira, a OMS alertou para o rápido avanço da epidemia na África, mas informou que a disseminação pode ser contida.

"Na última semana, houve um aumento de 51% no número de casos registrados em meu continente, a África, e um aumento de 60% no número de mortes", disse o diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Acreditamos que muito pode ser feito para limitar o impacto do vírus. E acreditamos que precisamos acelerar os esforços quando o número de casos aumentar diariamente", disse Michael Ryan, diretor de programas de emergência da OMS.

Ao lado da Oceania, a África é o continente menos afetado pela pandemia.

Em todo o mundo, o novo coronavírus matou pelo menos 150.142 pessoas até esta sexta-feira às 16h de Brasília (19h GMT).

Foram registrados 2.207.730 contágios em 193 países ou territórios.

