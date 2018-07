O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Julho de 2018

Torrentes de água barrenta da represa hidroeléctrica que rompeu na segunda-feira no Laos invadiram nesta quinta-feira aldeias do Camboja, país vizinho, onde milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas pelo desastre que deixou mais de 130 desaparecidos.

O último balanço deste acidente sem precedentes no pequeno e pobre país do Sudeste Asiático é de 27 mortos.

O Laos tem várias represas hidrelétricas - e dezenas estão em desenvolvimento - para atender às necessidades de seus países vizinhos, especialmente a Tailândia.

A água chegou ao Camboja nas últimas horas, inundando 17 aldeias e deslocando milhares de pessoas.

"Dezessete vilarejos foram inundados devido ao colapso da represa do Laos", declarou à AFP Men Kong, porta-voz da província de Stung Streng.

"Evacuamos 5.600 pessoas que tiveram suas casas submersas", indicou a mesma fonte, sem citar mortos ou desaparecidos.

As autoridades cambojanas, que organizam as eleições legislativas de domingo, esperam um aumento no nível da água e novas evacuações.

Três dias após o drama ocorrido durante o período de chuvas de monções no Laos, chegaram à região afetada equipes de resgate da China, Vietnã e Tailândia. Kits de sobrevivência e suprimentos também começaram a ser distribuídos.

O isolamento da área complica as tarefas de resgate, uma vez que as estradas foram cortadas ou severamente danificadas, o que significa que o principal meio de acesso é por helicóptero ou por barco.

Nas aldeias inundadas no Laos, a água começou a baixar nesta quinta-feira e os moradores começaram a contabilizar os danos causados ​​por este acidente em uma paisagem de escombros e animais mortos nas ruas.

O acesso de imprensa à área mais atingida foi proibido, constatou uma equipe da AFP no local. Desde a tragédia ocorrida na segunda-feira, o regime autoritário do Laos controla de perto a informação veiculada.

"Vi muitos corpos. Havia corpos flutuando. As autoridades os retiraram da água, mas não embalaram adequadamente e era terrível", relatou à AFP Thanh Tran, um aldeão de 40 anos que conseguiu sair a tempo do vilarejo de Ban May.

Esta testemunha assegurou que há pessoas isoladas pela água e que estão numa montanha perto do povoado, esperando pelas equipes de resgate.

O primeiro-ministro do Laos, Thonglun Sisulith, viajou para o local da tragédia na quarta-feira à tarde, dois dias depois do colapso da barragem Xe-Namnoy, e disse que havia 131 desaparecidos, no que foi até agora o primeiro balanço oficial.

- Muito tarde -

As pessoas resgatadas garantiram nesta quinta-feira que foram avisadas da tragédia tarde demais.

"Ninguém nos informou. O moradores viram a água chegar e começaran a gritar", acusou, como outros moradores consultados pela AFP, Poosa Duangapai, que encontrou refúgio em um abrigo improvisado em uma escola.

Duangapai percorreu vários quilômetros em seu pequeno trator para se salvar da água que submergia sua aldeia de Kok Kloy.

"É tudo o que me resta", disse ele sobre seu trator.

Na segunda-feira, "as autoridades nos avisaram pelo alto-falante às 16H00 que iriam liberar a água. Nós não tínhamos consciência do risco de rompimento da barragem", contou Tran Van Bien, agricultor vietnamita que conseguiu escapar da área com a sua esposa e seu filho de cinco anos de idade.

Alguns trabalhadores revelaram que a infraestrutura começou a apresentar rachaduras pelas chuvas vários dias antes do colapso, atribuído às chuvas extraordinárias que caíram na área.

Segundo a International Hydropower Association (IHA), existem mais de 50 projetos hidrelétricos no Laos. Várias organizações ambientais alertaram para o impacto dessas barragens no rio Mekong, sua flora e fauna, bem como sobre as populações rurais.

