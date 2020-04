A Áustria planeja suspender de maneira progressiva a partir de 14 de abril as restrições em vigor para lutar contra o novo coronavírus, começando pela reabertura do pequenos comércios e, de acordo com um calendário, de diversas atividades, um cronograma de vários meses, anunciou o governo.

"O objetivo é que a partir de 14 de abril comece a reabertura dos pequenos estabelecimentos comerciais de até 400 metros quadrados, tudo sob rígidas condições de segurança", afirmou o chanceler Sebastian Kurz em uma entrevista coletiva, na qual pediu que população mantenha a "grande disciplina".

"Nosso objetivo é uma retomada por etapas", completou o chefe de Governo austríaco.

Ele explicou que os estabelecimentos comerciais maiores devem reabrir as portas no dia 1 de maio. Em meados do próximo mês será a vez dos hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos do setor de serviços.

Kurz recordou que as restrições contra a COVID-19 permanecem em vigor na Áustria e pediu aos compatriotas que não celebrem a Páscoa com pessoas fora de casa.

As escolas permanecerão fechadas até meados de maio e os eventos públicos continuarão proibidos até o fim de junho, completou Kurz.

Se a epidemia retornar ou piorar, o governo "sempre tem a possibilidade de ativar o freio de emergência" para reintroduzir as restrições, advertiu o chanceler.

A Áustria, com 8,8 milhões de habitantes, registra 12.058 infecções confirmadas, com 204 mortes.

