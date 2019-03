A estrela Jennifer Lopez e o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez estão noivos. A informação foi confirmada no Instagram, onde publicaram uma foto de suas mãos ao pôr do sol, na qual ela ostenta um enorme diamante.

JLo, de 49, e Rodriguez, 43, estão juntos há dois anos.

Jennifer Lopez, atualmente produtora-executiva e jurada da competição de dança da NBC "World of Dance", fará uma turnê pela América do Norte este ano.

Ela foi casada três vezes: com Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem ela teve gêmeos 11 anos atrás. Também teve um relacionamento com o ator Ben Affleck.

Rodriguez se aposentou da Major League Baseball em 2016, após uma longa carreira, principalmente no New York Yankees. Ele ganhou o título da World Series com os Yankees e foi um All-Star 14 vezes.

Suas realizações foram ofuscadas por sua admissão de que tinha usado drogas para melhorar seu desempenho. Foi suspenso por toda temporada de 2014. Hoje, trabalha como comentarista de beisebol.

