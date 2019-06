O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participou nesta sexta-feira das comemorações do Dia Internacional da Ioga, realizando a saudação do sol e outras posições em uma sessão reunindo 30.000 pessoas.

O Dia Internacional da Ioga, comemorado em toda a Índia e em outros países do hemisfério norte no dia mais longo do ano, é uma iniciativa de Modi e foi adotado pela ONU em 2014.

Modi elogiou a prática como uma "panaceia" contra o estresse e o ódio.

"Em um mundo onde as ideologias do ódio podem potencialmente dividir irmãos, a ioga pode agir como uma força unificadora", afirmou o premiê, de 68 anos.

O tema desta quinta edição é a "ação climática". Por isso, Modi afirmou que a ioga pode "fomentar a união (...) com toda a flora e a fauna com quem compartilhamos a beleza do planeta".

Nos últimos dias, Modi, que acaba de ser reeleito para um segundo mandato, postou vídeos nas redes sociais realizando diferentes posições de ioga.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram