Policiais transportam o corpo de um dos montanhistas, no estado de Uttarakhand

Equipes de emergência da Índia retiraram nesta quarta-feira os corpos de sete alpinistas mortos em uma avalanche no começo de maio em uma montanha do Himalaia.

Quatro britânicos, dois americanos, um indiano e uma australiana desapareceram há seis semanas no monte Nanda Devi, a segunda maior montanha da Índia, localizada no estado de Uttarakhand (norte).

Após uma operação perigosa, a equipe de resgate em montanhas recuperou há 10 dias sete corpos.

As buscas pela oitava vítima, que não teve o nome revelado, foram abandonadas.

Como a região é inacessível para os helicópteros, os corpos foram retirados a pé, até o campo base.

Centenas de alpinistas viajam à Índia para tentar escalar montanhas que integram a cadeia do Himalaia.

A Índia tem 10 montanhas com mais de 7.000 metros, entre elas a terceira maior do mundo, a Kangchenjunga (8.586 m), na fronteira com o Nepal.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram