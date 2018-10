O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Outubro de 2018 10:00 06. Outubro 2018 - 10:00

O funeral do cantor francês Charles Aznavour, que faleceu na segunda-feira aos 94 anos, foi realizado neste sábado na catedral armênia de Saint-Jean-Baptiste, perto da avenida Champs-Élysées, em Paris.

A cerimônia foi restrita à família e amigos mais próximos.

Em seguida, o cortejo fúnebre seguirá para a cidade de Montfort l'Amaury (cerca de 45 km a oeste de Paris), onde Charles Aznavour será enterrado.

Seus restos permanecerão no jazigo da família, com seus pais e seu filho Patrick, que morreu aos 25 anos.

Na Armênia, este sábado foi decretado dia de luto nacional. As bandeiras do país permanecerão em meio mastro e as igrejas celebram missas em memória do cantor que faleceu na França.

Charles Aznavour, que vendeu mais de 180 milhões de álbuns em oito décadas de carreira, morreu depois de uma falha cardiorrespiratória em sua casa em Alpilles, no sudeste da França.

Ele acabara de voltar de uma turnê pelo Japão e tinha programado um show no dia 26 de outubro em Bruxelas.

Ele também viajaria para a Armênia na próxima semana com o presidente Emmanuel Macron, para participar de uma cúpula da francofonia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português