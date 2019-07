A sétima rodada das negociações de paz entre os Estados Unidos e o talibã, realizada no Catar, foi a mais produtiva até o momento, afirmou neste sábado o enviado americano, Zalmay Khalilzad.

"Estes seis dias foram os mais produtivos das rodadas que tivemos com o talibã. Conseguimos progressos em todas as questões que estamos discutindo", assinalou Khalilzad no Catar, antes do diálogo entre afegãos que começará amanhã em Doha.

O porta-voz do talibã em Doha, Suhail Shaheen, disse estar "feliz com os progressos registrados. Não encontramos obstáculos até agora."

O porta-voz dos rebeldes islamitas anunciou no Twitter uma pausa de dois dias nas negociações com os Estados Unidos devido às discussões entre as diferentes partes afegãs que serão retomadas amanhã.

Após quase duas décadas de intervenção no Afeganistão, Washington tenta fechar um acordo político com o talibã antes da eleição presidencial afegã de 1º de setembro, a fim de abrir caminho para a retirada das tropas americanas.

De forma paralela, cerca de 60 líderes afegãos, entre eles delegados do talibã, devem se reunir em Doha no domingo para buscar um acordo em nível nacional. Organizada por Catar e Alemanha, a reunião será realizada sem a presença oficial de representantes do governo de Cabul, reconhecido pela ONU, uma vez que o talibã se nega a negociar com o presidente afegão, Ashraf Ghani.

Todo acordo de paz com o talibã se baseia em dois pontos principais: a retirada das forças americanas e a garantia de que o Afeganistão não irá se tornar um santuário de grupos rebeldes para atacar outros países.

