'ACALMEM-SE', diz Trump a críticos em mensagem de Ano Novo

Para muitos o Ano Novo representa uma oportunidade de introspecção e compromissos pessoais.

Mas não para o presidente americano, Donald Trump, que começou 2019 com seu característico estilo beligerante, ao tuitar uma mensagem em letras maiúsculas aos seus críticos, dizendo: "ACALMEM-SE E APROVEITEM O PASSEIO".

"FELIZ ANO NOVO A TODOS, INCLUINDO OS 'HATERS' E A MÍDIA 'FAKE NEWS'! 2019 SERÁ UM ANO FANTÁSTICO PARA OS QUE NÃO SOFREM DA SÍNDROME DA LOUCURA DE TRUMP", escreveu.

"APENAS ACALMEM-SE E APROVEITEM O PASSEIO, COISAS BOAS ESTÃO ACONTECENDO NO NOSSO PAÍS!".

Logo depois, o tuíte foi seguido por uma saudação mais convencional - e com certeza mais discreta: "Feliz Ano Novo!".

O presidente, conhecido pelo uso rotineiro da rede social, retornou mais tarde a alguns temas recentes e conhecidos, atacando a oposição democrata por não apoiar seu muro ao longo da fronteira sul com o México e acusando-a de não se preocupar com "todo crime e drogas que as fronteiras abertas trazem".

Também lançou contra o general reformado Stanley McChrystal, que classificou Trump de desonesto e imoral em entrevista à CNN no domingo.

"O 'general' McChrystal foi demitido como um cachorro por Obama. Última tarefa foi um fiasco total. Conhecido por sua grande e estúpida boca. Admirador de Hillary!".

McChrystal, cujo último trabalho foi à frente das forças americanas e da Otan no Afeganistão, foi forçado a renunciar depois que a revista Rolling Stone publicou um perfil contendo comentários pouco elogiosos a oficiais da administração do ex-presidente Barack Obama, incluindo seu vice-presidente Joe Biden.

Trump também usou a expressão "demitido como um cachorro" para insultar sua antiga conselheira Omarosa Manigault Newman, além de empregá-la com outras pessoas no passado.

Contudo, não ficou exatamente claro como um cachorro pode ser demitido.

