O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden tem "boa saúde" e está "apto para ser presidente", disse o médico do democrata nesta terça-feira, palavras que contradizem os rumores sobre o estado físico do político de 77 anos.

Biden, ex-vicepresidente de Barack Obama, "é um homem de 77 anos de boa saúde, vigoroso, apto a assumir os deveres da presidência, incluindo chefe do executivo, chefe de Estado e comandante em chefe", disse Kevin O'Connor, o médico que o acompanhou entre 2009 e 2017.

O'Connor acrescentou que Biden está sob tratamento por uma fibrilação auricular não valvular, uma forma de arritmia cardíaca comum entre pessoas de idade avançada. Ele também sofre de hiperlipemia (um alto nível de gordura no sangue), refluxo gastroesofágico e alergias sazonais.

"Não consume produtos produzidos a base de tabaco, não bebe álcool e pratica esporte pelo menos cinco dias por semana", disse o médico.

Biden lidera a corrida pela Casa Branca entre os pré-candidatos democratas, apesar de vários adversários terem questionado sua capacidade para encarar a campanha e governar.

Diante destas dúvidas, o democrata prometeu publicar seu atestado médico antes do início das eleições primárias, processo de escolha do candidato à presidência pelo partido, no dia 3 de fevereiro, em Iowa.

