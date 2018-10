O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 17:32 16. Outubro 2018 - 17:32

O presidente Donald Trump adora colocar apelidos em seus críticos e adversários. Hoje foi a vez da atriz pornô Stormy Daniels: "cara de cavalo", a chamou nesta terça-feira.

O insulto equino veio depois que um juiz federal de Los Angeles rejeitou uma ação por difamação contra ele movida pela atriz de 39 anos, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford.

O juiz também decidiu que Daniels deve pagar os honorários dos advogados de Trump.

"Perfeito, agora posso ir atrás da cara de cavalo e de seu advogado de terceira classe", escreveu ele no Twitter.

"Senhoras e senhores, eu vos apresento o seu presidente", respondeu Daniels também no Twitter.

"Além de suas... hum... limitações, mostrou sua incompetência, ódio pelas mulheres e falta de autocontrole no Twitter. De novo! E talvez uma queda pela bestialidade", continuou ela em um texto cheio de duplo sentido.

Daniels processou Trump por difamação depois que o presidente disse na rede social em abril que a atriz inventou ter sido vítima de ameaças para não revelar seu relacionamento com o presidente há mais de uma década.

"Não sabe nada sobre mim, uma fraude total", escreveu Trump nesta terça-feira.

Daniels mantém outro processo aberto contra o presidente sobre a nulidade de um acordo de confidencialidade que assinou para manter silêncio sobre este suposto caso.

A atriz, que recebeu US$ 130 mil pelo seu silêncio, publicou recentemente um livro no qual isse que o sexo com o presidente foi o "menos impressionante" de sua vida e que seus genitais parecem um cogumelo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português