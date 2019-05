Os "coletes amarelos" voltaram a sair às ruas da França, no 28º sábado de protestos contra as políticas social e fiscal do presidente Emmanuel Macron, na véspera das eleições europeias.

Cerca de 12,5 mil manifestantes foram contabilizados pelo Ministério do Interior em todo o país, o número mais baixo desde o início do movimento, há mais de seis meses. Em Paris, foram 2,1 mil.

Neste sábado, as passeatas ocorreram em um ambiente de relativa calma. Em Paris, foram organizadas duas passeatas, e, em alguns momentos, bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas pela polícia.

Os seis meses da crise social dos coletes amarelos reduziram a popularidade do presidente francês, Emmanuel Macron (27% de aprovação). A lista de seu partido para as eleições europeias ficava atrás da liderada pela ultradireitista Marine Le Pen nas pesquisas de opinião.

