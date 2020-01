Joaquin Phoenix na première do "Coringa", em Hollywood, em 28 de setembro de 2019

Estrelado pelo ganhador do Globo de Ouro na categoria melhor ator de drama, Joaquin Phoenix, o filme "Coringa" lidera a lista de indicações ao Bafta, o Oscar do cinema britânico - anunciaram os organizadores nesta terça-feira (7), em Londres.

Dirigida por Todd Phillips, a obra sobre o traumatizado antagonista de Batman obteve 11 indicações, incluindo a de melhor filme.

"Coringa" concorrerá com "O irlandês", de Martin Scorsese, e "Era uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, que largam com dez indicações cada.

O filme "1917", de Sam Mendes, recebeu nove indicações, também incluindo a de melhor filme.

No ano passado, o principal prêmio do cinema britânico foi conquistado pela produção em preto e branco do mexicano Alfonso Cuarón, "Roma". Na sequência, este filme ganhou três Oscars.

A cerimônia do BAFTA acontece em 2 de fevereiro.

