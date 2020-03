O presidente francês Emmanuel Macron e o ministro francês da Saúde e Solidariedade, Olivier Veran, ouvem o professor Pierre Carli, diretor dos serviços de emergência SAMU-SMUR do hospital Necker

"Estamos apenas no início desta epidemia do novo coronavírus na França", afirmou nesta terça-feira o presidente francês Emmanuel Macron, no momento em que o país registra mais de 1.400 casos e 25 mortes.

"Estamos apenas no início desta epidemia. Temos que ser muito claros e lúcidos (...) Estamos organizados, em particular o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que enfrenta o começo desta crise", declarou Macron depois de visitar um hospital em Paris.

