17 de Setembro de 2018

Depois de celebrar as minorias no ano passado, o prêmio Emmy, primeiro a amadurecer sob os efeitos do movimento #MeToo, pode privilegiar nesta segunda-feira à noite as mulheres de "The Handmaid's Tale", em detrimento dos heróis de "Game of Thrones", de volta em competição.

"The Handmaid's Tale" explora uma América atormentada por um regime teocrático e retrógrado em que as mulheres férteis, muito raras, são reduzidas à condição de escravas destinadas à reprodução.

A série produzida pela plataforma de streaming Hulu recebeu cinco prêmios na edição do ano pasasdo, incluindo o Emmy de Melhor Série Dramática e de Melhor Atriz em Série Dramática para a protagonista Elisabeth Moss.

Esta adaptação de um romance da canadense Margaret Atwood cristaliza os temores de muitos americanos, especialmente em Hollywood, preocupados com a indicação pelo presidente Donald Trump de um juiz católico conservador à Suprema Corte.

Com 20 indicações e três prêmios já recebidos no Emmy deste ano, incluindo de "Melhor Atriz Convidada" para Samira Wiley, "The Handmaid's Tale" pode brilhar na cerimônia realizada no Microsoft Theater em Los Angeles.

"Eu acho que 'The Handmaid's Tale' vai ganhar. A série ecoa muitas das preocupações que as pessoas têm neste momento, acredito que será seu ano", previu à AFP Tim Gray, editor-chefe da revista especializada Variety.

O site Gold Derby também enxerga a série como a grande vencedora da noite de premiação, que equivale ao Oscar da televisão.

Ausente no ano passado devido a um cronograma de exibição desfavorável, a bem-sucedida série de fantasia "Game of Thrones", produzida pela HBO, já recebeu sete prêmios em categorias técnicas na semana passada no Creative Awards.

Ela é a que tem mais indicações (22), à frente do humorístico "Saturday Night Live", que na última temporada contou com as brilhantes imitações de Donald Trump feitas por Alec Baldwin.

Premiado no ano passado, o ator foi novamente indicado para esta 70ª edição.

Em 2016, a saga do Trono de Ferro ganhou 12 prêmios Emmy, tornando-se a série mais premiada desde a criação do evento em 1949.

- Atlanta, Versace e Maisel -

"The Americans", trama da FX sobre a KGB soviética durante a Guerra Fria e cuja sexta e última temporada terminou recentemente, também pode surpreender, assim como outros concorrentes de peso como o western futurista "Westworld" e seus androides muito humanos (HBO) ou sucessos do Netflix ("The Crown", sobre a rainha Elizabeth II, e a série de fantasia retrô "Stranger Things").

"House of Cards", cuja produção foi prejudicada pelas acusações de agressão sexual contra Kevin Spacey, está fora da disputa.

Quanto à comédia, os 22.000 profissionais da Academia chamados a votar enfrentaram certo embaraço.

Na ausência da sátira política "Veep", regularmente premiada, mas cuja exibição foi adiada por causa do câncer que aflige a atriz principal Julia Louis-Dreyfus, ou "Roseanne", cancelada em junho após um tuite racista de sua estrela pró-Trump Roseanne Barr, "Atlanta" parece ter suas chances. mídia televisão USA prêmio gente

Esta série, que traz um olhar inusitado sobre a cena do rap na capital da Geórgia, foi premiada no ano passado, incluindo a vitória de seu ator principal e roteirista Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino.

Se as mulheres realmente estão em ascensão nesta temporada, "The Marvelous Mrs. Maisel", da Amazon, também pode contar com Rachel Brosnahan, indicada na categoria de Melhor atriz em série de comédia.

Tanto artisticamente quanto estatisticamente, o elenco de "Game of Thrones" tem chances com a família Lannister: Lena Headey (Cersei), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime) e Peter Dinklage (Tyrion) foram indicados, assim como sua inimiga jurada, Diana Rigg (Olenna Tyrell).

A equipe de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" também pode completar sua coleção: Penelope Cruz (Oscar em 2009 por seu papel em "Vicky Cristina Barcelona" de Woody Allen), Edgar Ramirez (César por "Carlos" de Olivier Assayas) e o cantor Ricky Martin (dois Grammy por seus álbuns) são todos indicados.

