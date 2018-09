O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 0:03 18. Setembro 2018 - 00:03

A série "Game of Thrones", que terminará no ano que vem com a oitava temporada, poderia ter tido até 13 temporadas, disse nesta segunda-feira George R.R. Martin, autor dos livros que deram origem aos episódios.

"Poderíamos ter feito onze, doze, treze temporadas", disse o escritor ao canal de cable E! em sua passagem pelo tapete vermelho do Microsoft Theater de Los Angeles para o Emmy, prestigiada premiação da televisão americana.

"Se vocês leram meus romances, sabem que havia material suficiente para mais temporadas. Eles fizeram cortes", explicou George R.R. Martin minutos antes da cerimônia de abertura da septuagésima edição.

"Game of Thrones" é a série de ficção que mais ganhou Emmys na história da cerimônia.

