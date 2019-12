O filme "História de um Casamento", do diretor Noah Baumbach, recebeu o maior número de indicações ao Globo de Ouro, evento que abre a temporada de prêmios cinematográficos em Hollywood, com presença em seis categorias, incluindo melhor filme de drama.

"O Irlandês", a epopeia sobre a máfia de três horas e meia de Martin Scorsese, e "Era uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, receberam cinco indicações cada.

A premiação do Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2020 em Los Angeles.

O Globo de Ouro é visto como uma referência para o Oscar, cuja premiação acontece em fevereiro.

"História de um casamento" obteve indicações para seus protagonistas Scarlett Johansson e Adam Driver, para seu roteiro, embora seu diretor, Noah Baumbach, não tenha sido indicado.

Enquanto isso, Scorsese foi indicado na categoria de melhor diretor por "O Irlandês", mas não houve indicação para seu protagonista, Robert De Niro.

Em contrapartida, Al Pacino e Joe Pesci foram indicados por seus papéis coadjuvantes.

O drama da Netflix sobre o Vaticano "Dois Papas" também ganhou destaque, enquanto o sombrio "Coringa" recebeu a indicação de melhor drama, melhor ator para Joaquin Phoenix e melhor diretor para Todd Phillips.

As indicações foram anunciadas em uma cerimônia em Beverly Hills pelo ator Tim Allen ("Toy Story") e pelas atrizes Dakota Fanning ("Uma lição de amor") e Susan Kelechi Watson ("This Is Us").

A entrega do Globo de Ouro, que também recompensa a televisão, será em Beverly Hills dois dias antes do término da votação dos indicados ao Oscar.

A cerimônia será apresentada novamente pelo comediante britânico Ricky Gervais.

