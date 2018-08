O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Agosto de 2018 12:03 11. Agosto 2018 - 12:03

Chanceler iraniano, Mohamad Javad Zarif, durante reunião com seu homólogo norte-coreano, Ri Yong-ho, em Teerã, em 7 de agosto de 2018

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, descartou neste sábado (11) uma reunião entre Estados Unidos e Irã, depois de Washington restabelecer as sanções contra Teerã.

É a primeira vez que o Irã rejeita de maneira tão explícita a proposta de diálogo feita pelo presidente Donald Trump.

Interrogado pela conservadora agência Tasmin sobre um possível encontro com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, à margem da próxima assembleia da ONU em setembro, Zarif afirmou: "Não, não haverá reunião".

Trump e o presidente iraniano, Hassan Rouhani, estarão presentes na assembleia.

"Sobre a recente proposta de Trump (de diálogo), nossa posição oficial foi anunciada pelo presidente e por nós. Os americanos não são honestos e seu vício em sanções não permite qualquer forma de negociação", disse o ministro à agência de notícias.

Os Estados Unidos restabeleceram as sanções contra o Irã na terça-feira, depois de terem se retirado, em maio passado, do acordo sobre o programa nuclear iraniano, concluído em 2015 entre Teerã e as grandes potências.

Zarif se reuniu várias vezes com o então secretário de Estado americano, John Kerry, durante as negociações que levaram a este acordo.

