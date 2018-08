O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Agosto de 2018 23:55 29. Agosto 2018 - 23:55

Moradores do Iêmen se reúnem ao lado de um ônibus destruído no local de um ataque aéreo da coalizão liderada pelos sauditas na província de Saada em 10 de agosto de 2018

Os Estados Unidos asseguraram nesta quarta-feira (29) que levam "a sério" um relatório da ONU que fala de possíveis "crimes de guerra" cometidos por todas as partes envolvidas no conflito no Iêmen, incluindo a Arábia Saudita, aliada de Washington.

"Vimos o relatório do Conselho de Direitos Humanos e as possíveis violações ao direito internacional assinaladas nesse informe preocupam profundamente o governo americano", declarou à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

"Consideramos que nada pode justificar tais crimes, se efetivamente tiverem acontecido", acrescentou, e pediu às partes em questão que "tomem as medidas necessárias para prevenir essas violações".

Nauert não quis, no entanto, tirar conclusões sobre o apoio de seu país à coalizão liderada pela Arábia Saudita, que intervém militarmente no Iêmen contra os rebeldes huthis apoiados pelo Irã, inimigo principal de Washington na região. O relatório dos especialistas da ONU acusa em especial a coalizão por esses crimes.

Riad é "um sócio estratégico" dos Estados Unidos, se limitou a declarar a porta-voz, e lembrou que a Arábia Saudita havia aceitado abrir uma investigação em 10 de agosto, um dia após a morte de pelo menos 40 crianças em um bombardeio que foi atribuído.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, defendeu firmemente na terça-feira a coalizão comandada por Riad, embora reconheça que "todo erro" é "absolutamente trágico".

Mattis também disse que o apoio de Washington "não é incondicional". A coalizão deve fazer "todo o humanamente possível para evitar qualquer perda inocente de vidas, e apoiar o processo de paz mediado pela ONU".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português