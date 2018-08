O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A premiada comédia "The Big Bang Theory" chegará ao fim em sua 12ª temporada, em maio de 2019, informou nesta quarta-feira (22) a emissora CBS em um comunicado cheio de elogios à série.

Focada em um grupo de cientistas nerds, "The Big Bang Theory" foi por anos o maior sucesso de audiência de uma comédia na TV aberta, e venceu 10 prêmios Emmy.

"Estamos profundamente gratos aos nossos fãs pelo apoio a 'The Big Bang Theory' durante essas 12 temporadas", disse a CBS em um comunicado emitido conjuntamente com os produtores Warner Bros. Television e Chuck Lorre Productions.

"Nós, junto com o elenco, roteiristas e toda a equipe estamos extremamente gratos pelo sucesso do programa e nosso objetivo é oferecer uma temporada final (...) épica".

A série, que terminará em maio com 279 episódios, é um raro exemplo de programa que por muitos anos conseguiu manter seus altos números de audiência.

A última temporada teve uma audiência de quase 19 milhões de telespectadores por episódio, não muito longe de seu auge na 9ª temporada, de 20,4 milhões.

O programa foi notícia recentemente, após um acordo no qual todo o elenco - composto por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Kaley Cuoco, Mayim Bialik e Melissa Rauch - ganharia o mesmo, cerca de um milhão de dólares por episódio.

No ano passado, a CBS estreou "Young Sheldon", uma prequel da série protagonizada por Iain Armitage interpretando Sheldon Cooper - o físico com sérios problemas de interação social em quem a série original se centra - com nove anos. A sua segunda temporada estreará em setembro.

