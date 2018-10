O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Problemas de produção e, depois, judiciais impediram Orson Welles de concluir antes de sua morte "The Other Side Of The Wind", filme amaldiçoado do cineasta americano que foi ressuscitado e será exibido pela Netflix, mais de 40 anos depois.

Filmado entre 1970 e 1976, este trabalho abstrato, desdobrando-se em alta velocidade entre cor e preto e branco, mergulha o espectador na festa de aniversário de um diretor de Hollywood deposto, de volta a casa com um novo filme depois de anos de exílio.

Visualmente, Orson Welles queria se afastar do classicismo de seus trabalhos anteriores para assinar um longa-metragem "sem qualquer intriga", nem preceitos de realização impostos pela indústria americana. Com um objetivo: tornar "The Other Side Of The Wind" seu "grande filme".

Sátira de Hollywood, a produção com toques autobiográficos, trilha sonora do compositor francês Michel Legrand e no qual Welles ironiza o cinema emergente da época e seus ícones oferece algo muito denso, um erotismo inédito, na psique do diretor de "Cidadão Kane".

Foi preciso uma década para completar o filme e reviver sua mitologia, após negociações dos direitos, finalmente adquiridos em 2014.

"A viagem foi longa para reviver o filme. Nenhum estúdio queria se jogar na aventura até aparecer a Netflix - que pagou 5 milhões de euros. Nós tivemos carta branca", detalhou um dos dois produtores Filip Jan Rymsza durante o festival Lumière de Lyon, onde foi projetado.

Para completar o longa-metragem, a produção chamou o montador Bob Murawski, que contou com os quase 40 minutos de cenas de Welles antes de sua morte em 1985, mas também com notas muito precisas de intenção e várias versões do roteiro imaginado pelo mestre com sua última companheira, a atriz Oja Kodar.

- Batalha na justiça -

Em "They'll Love Me When I'm Dead", documentário de Morgan Neville sobre a gênese do projeto e os bastidores das filmagens, uma sequência mostra o cineasta fazendo uma série de confissões a um grupo de jornalistas em uma tarde de 1966.

Vivendo na Europa há vários anos depois que se sentiu "traído" pela indústria americana, Welles expôs publicamente pela primeira vez o desejo de fazer um filme sobre Hollywood "na forma de um documentário e no qual aconteceriam acidentes divinos porque os atores improvisariam".

A partir de 1970 e durante cinco anos o diretor começou a trabalhar apesar da falta de financiamento para filmar cenas do filme constantemente reescrito, sem saber quem interpretaria o papel do diretor Jake Hannaford.

Ele finalmente entregou o papel principal ao seu amigo John Huston, magnífico em sua interpretação desta caricatura "wellesiana". No set, Orson Welles justifica sua reputação como um gênio autoritário e perfeccionista, exaurindo suas tropas.

"Era um circo de almas espalhadas", disse uma colaboradora da época.

Depois que os primeiros problemas de financiamento apareceram durante as filmagens o filme foi finalmente interrompido em 1979, depois que Medhi Bushehri, cunhado do Xá do Irã envolvido na produção, decidiu bloquear os negativos.

Welles salvou parte das centenas de horas e tentou até a sua morte vencer a batalha nos tribunais, sem sucesso.

"Se algo acontecer comigo, prometa-me terminar o filme", pediu ao cineasta Peter Bogdanovich, que encarnou no filme o personagem de um jovem diretor promissor, o que ele era na época.

O ator e diretor também foi o primeiro, após a morte de Welles em 1985, a se aproximar dos detentores dos direitos para tentar acabar com a disputa de herdeiros e terminar o filme para manter sua promessa.

"Este filme é produto de um triste lixo [...] É a conclusão trágica de 'Cidadão Kane'", disse Orson Welles, deprimido e obeso, quando o filme estava paralisado.

"The Other Side Of The Wind" e "They'll Love Me When I'm Dead" serão lançados na plataforma Netflix em 2 de novembro.

