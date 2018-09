O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 14:35 19. Setembro 2018 - 14:35

O líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, foi declarado morto em diversas ocasiões

Um "vice" do chefe do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi condenado à morte nesta quarta-feira por um tribunal de Bagdá, informaram fontes judiciais.

"O Tribunal Penal de Karkh pronunciou seu veredicto e condenou o terrorista Ismail Alwan Salman al Ithawi à morte por enforcamento", disse o porta-voz do Supremo Tribunal, Abdul Sattar Bayrakdar.

O jihadista "ocupou vários cargos (de responsabilidade) dentro da organização terrorista Daesh", explica um comunicado do tribunal, usando a sigla em árabe do EI.

O condenado "havia fugido para a Síria e mantinha relações com líderes tribais, e depois cruzou para a Turquia após a libertação da maioria das áreas" ocupadas pelos jihadistas, destaca o texto, que lembra que este membro do EI foi capturado graças à colaboração turca.

As autoridades iraquianas haviam anunciado que Ismail Alwan Salman al Ithawi foi repatriado em 15 de fevereiro, depois de sua captura na Turquia através de uma operação conjunta dos serviços de inteligência do Iraque, da Turquia e dos Estados Unidos.

Uma autoridade iraquiana dos Suqur ("falcões"), a célula dos serviços secretos encarregada de capturar membros do EI, afirmou à AFP que sua organização "conseguiu infiltrar-se nos mais altos níveis da organização extremista e acompanhou todos os movimentos de Ismail Alwan Salman Al Ithawi, de 55 anos, natural de Ramadi (oeste)".

Sua tarefa dentro do EI era atuar como o chefe do comitê que nomeava os "emires" e "walis" (os mais altos cargos) da organização, e também para designar "o ministro encarregado das fatwas do EI", explicou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português