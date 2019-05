A mensagem muito crítica de um youtuber alemão contra a política do partido de Angela Merkel registrava mais de cinco milhões de visualizações nesta quinta-feira (23), críticas às quais as lideranças conservadoras alemães responderam de forma morna

A mensagem muito crítica de um youtuber alemão contra a política do partido de Angela Merkel registrava mais de cinco milhões de visualizações nesta quinta-feira (23), críticas às quais as lideranças conservadoras alemães responderam de forma morna.

Este vídeo de 55 minutos foi publicado no último sábado pelo "youtuber" Rezo, com o título "A destruição da CDU", em referência à União Democrata-Cristã, que governa a Alemanha desde 2005.

"Os dirigentes da CDU mentem, fazem políticas contra a opinião dos especialistas" e "destroem nossa vida e nosso futuro", afirma Rezo no vídeo, que usa dados estatísticos sobre as políticas climáticas promovidas pelo governo e suas decisões que favorecem, segundo ele, os ricos. Também denuncia "sua incompetência flagrante" em questões relacionadas com os direitos autorais, ou com as drogas.

Critica ainda duramente a CSU, os aliados bávaros da CDU e a formação de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Na gravação, Rezo pede aos internautas para irem votar neste domingo nas eleições europeias. Ele alega que, se não forem, "os aposentados vão decidir o seu futuro", lamentando, assim, a influência do eleitorado de mais de 60 anos, que representa 36% do censo alemão - a faixa etária mais numerosa.

Para justificar suas críticas, o jovem "youtuber" menciona inúmeros dados e faz referências a relatórios e artigos.

Depois do grande sucesso do vídeo, a presidente da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ironizou-o. "Me perguntaram se também éramos os responsáveis pelas sete pragas do Egito", disse ontem.

O secretário-geral do partido, Paul Ziemiak, denunciou estas críticas como "falsas", mas reconheceu que a sigla não está presente o suficiente nas redes sociais.

Em um primeiro momento, a CDU considerou gravar um vídeo em resposta às críticas, mas acabou recuando, informou a revista "Bild" nesta quinta-feira.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram