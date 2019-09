A americana Delta Air Lines anunciou, nesta quinta-feira, que adquiriu uma participação de 20% do grupo Latam por US$ 1,9 bilhão

As ações da companhia aérea chileno-brasileira Latam, a maior da América Latina, dispararam 37,3% na abertura da Bolsa de Santiago nesta sexta-feira (27), um dia depois do anúncio da aliança com a americana Delta Airlines.

A Delta - uma das principais companhias do mundo - vai adquirir 20% de participação na Latam por US$ 1,9 bilhão.

A ação da companhia latino-americana dispararam a 8.890 pesos (cerca de 12 dólares), uma alta de 37,3%, que no meio da tarde recuou para cerca de 30%.

A Delta investirá US$ 350 milhões na sociedade e vai comprar quatro aviões A350 da Latam, além de outros dez da fabricante europeia Airbus, com entrega entre 2020 e 2025.

Com a aliança, a chileno-brasileira terá de abandonar a aliança Oneworld, formada por outras 12 companhias aéreas, entre elas a American Airlines - principal concorrente da Delta -, a British Airways e a Iberia.

"Estamos decepcionados, mas respeitamos sua decisão. Foi um membro valioso da aliança em longo prazo e lhe desejamos o melhor", afirma um comunicado da One World.

A Delta integra o Skyteam, outra aliança com 19 companhias, entre elas a Air France, a Aeroméxico e a Alitalia.

