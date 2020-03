A "horrível Europa" foi manchete nesta sexta-feira (27) do jornal La Repubblica, resumindo a ira e consternação da Itália contra a União Europeia (UE) diante da ausência de uma resposta comum para conter o impacto econômico causado pela pandemia de coronavírus.

Os líderes da União Europeia (UE) se deram na quinta-feira duas semanas para buscar uma resposta comum, depois que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ameaçou não apoiar a declaração final, considerando as ações comuns da UE insuficientes.

Conte pediu durante a videoconferência "instrumentos financeiros inovadores, que sejam realmente adequados para fazer frente a uma guerra que devemos liderar juntos".

A Itália, cuja dívida é a segunda maior da zona do euro depois da Grécia, exige da UE uma maior solidariedade financeira enquanto os países do norte, especialmente a Alemanha, se opõem a mutualizar a dívida entre países para enfrentar o impacto negativo do COVID-19.

Os meios de comunicação italianos, em geral a favor da UE, analisam a ideia de "um acordo mínimo" e criticam a falta de união entre os países, diante do que todo o mundo coincide em considerar a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial.

A Itália permanece sendo o país com o maior número de vítimas pela pandemia, com mais de 8.200 mortes.

