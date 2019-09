O número de abortos realizados nos Estados Unidos caiu novamente, entre 2014 e 2017, para atingir seu menor nível desde que foi legalizado pela Corte Suprema, em 1973, segundo dados obtidos pelo Instituto Guttmacher.

Pouco mais de 862.000 abortos foram realizados em 2017, uma queda de 7% em relação a 2014, segundo o levantamento, que atribui a tendência ao progresso dos métodos anticoncepcionais.

Isto faz parte de uma longa tendência, recorda o Instituto. Em 2000, foram realizados 1,3 milhão de abortos nos Estados Unidos, contra 1,1 milhão em 2010, destaca o Instituto.

Com 13,5 abortos induzidos por cada mil mulheres em idade reprodutiva, a taxa de abortos em 2017 atingiu seu nível mais baixo desde que a Corte Suprema decidiu, em 1973, que abortar era um direito das mulheres em todo o país.

Apesar das medidas restritivas adotadas por alguns estados conservadores do sul e do centro do país, que levaram ao fechamento de muitas clínicas, os responsáveis pela análise "não identificaram uma relação clara entre a variação do número de clínicas e o número de abortos".

