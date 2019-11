Policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) patrulha área isolada onde um homem armado com faca faz quatro reféns na Lapa, centro do Rio, 29 de novembro de 2019

O homem armado com faca que manteve nesta sexta-feira reféns em um bar na Lapa, no centro do Rio, foi dominado pela polícia, e o incidente terminou sem qualquer ferido.

"O sequestrador foi preso. A equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) entrou no bar e o imobilizou com uma arma de eletrochoque. Antes disto, os dois últimos reféns haviam sido libertados", disse à imprensa um oficial da polícia.

Ninguém ficou ferido no resgate, destacou o oficial.

O incidente começou por volta das 15H00, com sete reféns, que foram sendo libertados paulatinamente, enquanto a polícia negociava. O último refém saiu às 22H30.

O sequestrador, um homem de 41 anos, mora em um apartamento em cima do bar e trabalha vendendo caipirinha nas ruas próximas, revelou à AFP um de seus amigos.

Segundo o amigo, há algumas semanas o homem brigou com um segurança do bar devido ao barulho e às mesas colocadas na calçada; e o sequestro está ligado ao primeiro episódio.

