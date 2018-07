O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 31 de Julho de 2018 23:20 31. Julho 2018 - 23:20

Um avião de passageiros se acidentou ao decolar nesta terça-feira do Aeroporto Internacional de Durango, no norte do México, deixando mais de 80 pessoas feridas, a maioria levemente, informaram fontes oficiais.

Por volta das 16H00 local, o avião se acidentou "após decolar do aeroporto de Durango com destino à Cidade do México, com 97 passageiros e 4 tripulantes a bordo", revelou Gerardo Ruiz, secretário de Comunicações e Transportes.

"Está confirmado que não há mortos no acidente do voo #AM2431", escreveu o governador do Durango, José Rosas.

Até o momento "temos informação de 85 pessoas machucadas", disse Alejandro Cardoza, porta-voz da Defesa Civil de Durango, à TV Milenio.

"Um incêndio começou após o pouso forçado realizado pelos pilotos, mas ao que parece não há pessoas com queimaduras", declarou Cardoza, acrescentando que a maioria apresenta ferimentos "muito leves, nada além de contusões, mas alguns têm lesões consideráveis".

O avião tentou decolar em meio a uma forte chuva de granizo, mas não conseguiu e fez um pouso forçado em um terreno a cerca de 10 km da pista.

Segundo passageiros, "ao decolar, o avião fez um movimento anormal e ocorreu o acidente", disse o governador de Durango, José Rosas, à TV Milenio.

O Corpo de Bombeiros, a Cruz Vermelha, Exército, Polícia e Defesa Civil foram mobilizados.

Um jornalista da AFP no local observou o avião envolto em uma nuvem de fumaça em um terreno, enquanto dezenas de passageiros abandonavam o aparelho com ferimentos leves.

"Faço votos para que a tripulação e todos os passageiros estejam bem", escreveu o presidente Enrique Peña Nieto no Twitter.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português