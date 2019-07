O acidente ocorreu na estrada que liga as cidades indianas de Nova Délhi e Agra

Vinte e nove pessoas morreram em um acidente de ônibus nesta segunda-feira em uma das rodovias mais movimentadas da Índia, anunciou a polícia.

As autoridades acreditam que o motorista dormiu e o ônibus de dois andares bateu em um divisória, antes de cair em um vão entre dois viadutos na rodovia Yamuna, que liga Delhi a Agra.

O ônibus transportava quase 50 pessoas de Nova Delhi a Lucknow, no estado de Uttar Pradesh. O acidente aconteceu às 4H15 locais.

O veículo caiu em um rio que fica mais de 12 metros abaixo da rodovia. A destruição do segundo andar do ônibus e o fluxo do rio dificultam os trabalhos de resgate.

"Vinte e nove pessoas morreram e 18 ficaram feridas", afirmou o juiz distrital N.G. Ravi Kumar.

A rodovia de Yamuna, com 165 quilômetros entre Delhi e Agra, é a maior estrada de seis pistas na Índia.

Desde sua inauguração em 2012, mais de 900 pessoas morreram na rodovia.

Mais de 150.000 pessoas morrem a cada ano nas estradas da Índia, uma consequência da má conservação e da velocidade dos motoristas.

