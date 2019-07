Moradores e socorristas se concentram no local do acidente

Ao menos 35 pessoas morreram nesta segunda-feira em um acidente de ônibus na Caxemira indiana, informou a polícia local.

O veículo saiu da pista na região de Kishtwar e caiu em um barranco, afirmou à AFP o comandante de polícia, M.K. Sinha.

Trinta e cinco passageiros morreram e 17 ficaram feridos.

Os acidentes de trânsito são frequentes nas regiões montanhosas do norte da Índia, uma consequência do relevo do terreno, do excesso de velocidade e da sobrecarga de veículos.

Quase 150.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no país, de acordo com as estatísticas oficiais.

