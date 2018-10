O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Socorristas e forças de segurança se concentram no local do acidente

Ao menos 51 pessoas morreram nesta quarta-feira em um acidente de ônibus na região oeste do Quênia, anunciou a polícia.

"Infelizmente há 51 mortos", afirmou o chefe da polícia, Joseph Boinnet, à rádio Capital FM.

De acordo com as autoridades, o ônibus viajava entre Nairóbi e a cidade de Kakamega com 52 passageiros a bordo.

Até o momento as causas do acidente não foram determinadas.

A Cruz Vermelha do Quênia informou no Twitter que o ônibus virou, mas não explicou o motivo.

Quase 3.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no Quênia, de acordo com dados oficiais, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o número real de vítimas fatais nas rodovias do país chega s 12.000 por ano.

Trinta e seis pessoas faleceram em dezembro de 2017 em um choque frontal entre um ônibus e um caminhão na região oeste do país.

Em 2016, mais de 40 pessoas morreram em um acidente no qual um caminhão tanque bateu em diversos veículos nas proximidades de Nairóbi e explodiu.

