Acidente de trem deixa seis mortos na Dinamarca

Seis pessoas morreram e 16 ficaram feridas em um acidente de trem, nesta quarta-feira (2), em uma ponte que liga duas ilhas na Dinamarca.

O acidente ocorreu às 7h30 (4h30 de Brasília) na Ponte Great Belt, que liga a ilha de Zelândia, onde esta localizada a capital Copenhague, à de Fiônia.

"Confirmamos que seis pessoas morreram", declarou à AFP um funcionário da companhia ferroviária dinamarquesa DSB.

Nenhum dos 16 feridos corre risco de morte, de acordo com a polícia.

Segundo Bo Haaning, um dos investigadores encarregados de esclarecer as causas do acidente, um objeto de um trem de carga se soltou por causa dos ventos fortes e acabou por atingir um trem de passageiros que trafegava na direção oposta, obrigando uma freagem brusca.

"Sabemos que um objeto atingiu o trem", disse um policial de Fiônia à imprensa, sem mais detalhes.

O trem atingido transportava 131 passageiros e três funcionários da companhia ferroviária.

A passageira Heidi Langberg Zumbusch contou à rádio pública dinamarquesa DR que ela havia acabado de ocupar seu assento, quando o acidente ocorreu.

"Houve um barulho alto, e as janelas começaram a quebrar em nossas cabeças. Fomos jogados no chão e, depois, o trem parou", disse ela.

"Tivemos sorte. Os passageiros do vagão à nossa frente não tiveram tanta sorte", contou, acrescentando que, de acordo com outros passageiros, um lado do vagão foi arrancado.

O primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, lamentou profundamente o acidente e expressou suas condolências às famílias das vítimas, referindo-se a "dinamarqueses comuns a caminho do trabalho, ou voltando para casa depois das férias".

Outro passageiro, Simon Voldsgaard Tondering, de 19 anos, disse ao jornal "Politiken" que, de repente, o trem começou a vibrar de forma violenta.

"Eu olhei pela janela e havia faíscas na lateral do trem. Logo em seguida, todas as janelas quebraram, e os estilhaços de vidro voaram sobre nós. E, então, tudo fico preto", relatou ele.

Ventos fortes varrem uma parte da Escandinávia desde a noite de terça-feira, causando cortes de energia, bem como fechamentos de pontes e cancelamentos de balsas.

O Great Belt consiste de uma série de estruturas: uma ponte rodoviária suspensa e um túnel ferroviário entre a ilha da Zelândia e a pequena ilha de Sprogo, bem como uma ponte rodoviária e ferroviária entre Sprogo e Fiônia.

Após o acidente, o tráfego ferroviário foi completamente interrompido na ponte por causa deste acidente, e o tráfego rodoviário, suspenso por várias horas.

