Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 17:38 19. Outubro 2018 - 17:38

Parentes e curiosos se reúnem em torno dos corpos das vítimas do acidente, na cidade de Amritsar

Ao menos 50 pessoas morreram nesta sexta-feira em um acidente na linha ferroviária lotada em função de um concorrido festival hindu no estado de Punjab, no norte da Índia.

O trem atingiu uma multidão que estava na linha ferroviária para assistir a um show de fogos de artifício durante as celebrações de Dussehra, informaram policiais e testemunhas oculares.

"Havia muito barulho por causa dos fogos e, aparentemente, não puderam ouvir a chegada do trem", declarou à AFP um agente da polícia no local.

Uma testemunha contou a um canal local de televisão que "um verdadeiro caos" tomou conta quando a multidão perceber que o "trem se aproximava muito rapidamente".

"Todo mundo corria em todas as direções e de repente outro trem se chocou contra a multidão", relatou.

"Há mais de 50 mortes. A prioridade agora é levar os feridos para o hospital", afirmou o delegado de polícia da cidade de Amritsar, S. S. Srivastava, à imprensa.

A Índia possui centenas de estradas de ferros muito propensas a acidentes, com os motoristas frequentemente ignorando os avisos da chegada de trens.

Quase 15.000 pessoas morrem em acidentes de trens todos os anos no país, de acordo com um relatório do governo de 2012.

O ministro de Punyab, Amarinder Singh, ordenou uma investigação sobre este último desastre.

"A tragédia é devastadora", escreveu no Twitter o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

"Minhas mais profundas condolências às famílias que perderam entes queridos; rezo para que os feridos se recuperem rápido".

