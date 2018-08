O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um adolescente palestino morreu neste sábado depois de ser ferido por tiros de soldados israelenses em um protesto perto da barreira que separa Israel da Faixa de Gaza.

O adolescente de 15 anos foi atingido por um tiro no peito na sexta-feira, durante confrontos com o exército israelense, informou o porta-voz do ministério da Saúde do território palestino, Ashraf Al Qodra.

Dois palestinos morreram nos protestos de sexta-feira.

Ao menos 159 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde que 30 março, quando começaram os grandes protestos contra o bloqueio israelense e para exigir o direito de retorno dos palestinos, expulsos de suas terras com a criação do Estado de Israel, em 1948.

Em 20 de julho, um soldado israelense foi morto por um palestino durante uma operação do exército perto da cerca de fronteira, a primeira vítima de Israel nesta região desde a guerra com o Hamas de 2014.

