O ex-prefeito de Nova York e advogado pessoal de Donald Trump, Rudy Giuliani, uma figura central no processo de impeachment do presidente americano, esteve em Kiev nesta quinta-feira (5) como parte de um programa de combate à corrupção - relatou um deputado ucraniano.

"Rudy Giuliani voou para Kiev e nos encontramos para discutir a criação do grupo parlamentar 'Amigos da Ucrânia BASTA Corrupção", escreveu Andrei Derkach no Facebook.

"A participação de Giuliani será muito útil para o nosso grupo. Pode ajudar na participação de especialistas internacionais, analistas e jornalistas", continuou Derkach.

Andrei Derkach, que exerce mandato de deputado quase ininterruptamente desde 1998, integrou diferentes blocos políticos conforme as oportunidades e o contexto.

Por um longo tempo, esteve próximo do principal partido pró-russo, mas agora é um deputado independente.

Quando questionado pelo jornal "The New York Times" sobre esses encontros, Giuliani respondeu que, "como qualquer bom advogado, reúno evidências para defender meu cliente contra falsas acusações".

Esta viagem faz parte de uma série filmada pela conservadora One America News Network (OAN), cujo objetivo é desmantelar a investigação de impeachment contra o presidente americano, segundo o "New York Times".

Rudy Giuliani está no centro do caso ucraniano que, no final de setembro, deflagrou o processo de impeachment na Câmara de Representantes.

