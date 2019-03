O leilão foi o primeiro grande teste dos planos de privatização e concessão do governo Bolsonaro

O grupo espanhol Aena venceu o leilão nesta sexta-feira para administrar seis aeroportos no Nordeste do Brasil, depois de uma intensa dispusta, na qual o suíço Zurich venceu a licitação de quatro aeroportos na região Centro-Oeste e o consórcio brasileiro Aeroeste dois outros, no Sudeste.

As ofertas dos três vencedores dos 12 terminais totalizaram 2,377 bilhões de reais, mais de dez vezes a quantia mínima exigida (de 219 milhões de reais) neste primeiro grande teste dos planos de privatização e concessão do governo de Jair Bolsonaro.

