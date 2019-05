O ex-vice-presidente americano Joe Biden em comício na Filadélfia no dia 18 de maio de 2019.

A agência oficial norte-coreana KCNA chamou nesta quarta-feira o ex-vice-presidente americano Joe Biden de "imbecil" e "louco de baixo QI", após suas críticas ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama durante seus dois mandatos, está em campanha desde o mês passado, quando se lançou como pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020.

Algumas de suas declarações irritaram a Coreia do Norte, que nesta quarta-feira respondeu.

A KCNA acusou Biden de "caluniar a direção suprema" da Coreia do Norte, em referência a Kim, e considerou que o ex-senador foi "irresponsável e insensato, movido por sua ambição".

"O que pronunciou é próprio do sofisma de um imbecil que não tem as qualidades elementares de um ser humano, para não falar de um político", disparou a agência.

A KCNA não citou a que declarações de Biden se referia, mas durante um comício na Filadélfia no sábado o ex-vice-presidente acusou Donald Trump de abraçar "tiranos como [Vladimir] Putin e Kim Jong Un".

Trump, que destacou em várias ocasiões sua boa relação com o líder norte-coreano, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a se reunir com Kim, em Singapura, em junho de 2018.

Um segundo encontro, realizado em fevereiro passado, em Hanói, não avançou com as negociações sobre o desmantelamento do arsenal nuclear de Pyongyang.

A KCNA recordou que Biden dormiu durante um discurso de Obama em 2011 e criticou "seus atos e palavras vulgares com mulheres". "Não merece que coloquem qualquer esperança nele (...). É um louco com baixo QI".

Biden aparece nas pesquisas como o principal pré-candidato democrata às eleições de 2020.

