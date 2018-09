O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A agência para os refugiados palestinos, a UNRWA, recebeu nesta quinta-feira promessas de contribuições de US$ 118 milhões de países doadores para tentar compensar o corte da ajuda americana, anunciou o chanceler da Jordânia.

Alemanha, Suécia, União Europeia, Turquia e Japão são alguns dos países que propuseram ajuda extra à UNRWA durante uma reunião à margem da Assembleia Geral da ONU, informou o chanceler Ayman Safadi em coletiva de imprensa.

O sindicato dos funcionários da UNRWA anunciou nesta quinta o fechamento de sua sede na Faixa de Gaza a partir de domingo, em protesto pelas demissões após o corte da ajuda americana.

Washington, o maior contribuinte com 350 milhões de dólares em 2017, anunciou no fim de agosto o corte de suas ajudas, lançando a UNWRA em uma grave crise financeira.

A agência da ONU anunciou que, como resultado, extinguiu 250 postos em Gaza e na Cisjordânia ocupada, outro território palestino, e que 500 postos passaram a ser de meio período.

Os trabalhadores também foram convocados para uma greve de dois dias na terça e na quarta-feira da próxima semana.

"Reafirmamos a natureza pacífica de nossas ações sindicais", disse Amir al Mashal, secretário-geral do sindicato dos funcionários da UNWRA em Gaza.

O novo financiamento nesta quinta é "um passo importante para superar a crise financeira para superar a crise financeira mais grave da história da UNRWA", disse seu diretor, Pierre Krahenbuhl.

A UNWRA emprega 13 mil pessoas em Gaza - onde existe uma taxa de desemprego de 53%, que atinge 70% entre os jovens, segundo o Banco Mundial.

Os palestinos viram a decisão americana do fim da ajuda como mais um alinhamento do governo de Trump com as posições do governo de Israel.

