Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 14:08 30. Agosto 2018 - 14:08

O Irã continua respeitando seus compromissos do acordo nuclear assinado em 2015, informou nesta quina-feira a Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA).

Teerã continua respeitando os fundamentos deste acordo, e a AIEA teve acesso a "todos os locais que desejava inspecionar no Irã", declarou a agência em um relatório, publicado em um momento em que o acordo está em perigo devido à decisão dos Estados Unidos de se retirar do texto alcançado e impor novas sanções ao país islâmico.

A agência da ONU reitera, no entanto, a importância da "cooperação proativa e oportuna do Irã para garantir tal acesso" a seus inspetores.

A AIEA informa que os estoques de urânio e água pesada com baixo teor de enriquecimento do Irã aumentaram ligeiramente desde o último relatório em maio, embora permanecendo dentro dos limites acertados no acordo de 2015.

