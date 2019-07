(Arquivo) O chanceler do Irã, Mohamad Zarif

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), encarregada de verificar a aplicação por Teerã do acordo nuclear de 2015, confirmou nesta segunda-feira que aquele país ultrapassou o limite imposto a suas reservas de urânio pouco enriquecido, segundo um porta-voz da agência da ONU.

"A Agência verificou em 1º de julho que as reservas totais de urânio pouco enriquecido ultrapassavam 300 quilos", disse o porta-voz em um comunicado divulgado pouco depois de Teerã anunciar que o limite máximo autorizado de urânio pouco enriquecido havia sido ultrapassado.

Conforme a agência oficial de notícias Isna, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohamad Javad Zarif, informou que o Irã excedeu o limite autorizado de suas reservas de urânio de baixo enriquecimento, imposto pelo acordo nuclear de 2015.

"Segundo as informações que tenho, o Irã ultrapassou o limite de 300 quilos de urânio com pouco enriquecimento", disse Zarif à Isna.

"Nós anunciamos (o cruzamento do limite) com antecedência", acrescentou Zarif, e esses anúncios anteriores do Irã dizem "muito claramente o que faremos a seguir".

"Consideramos nosso direito fazer isso no âmbito do JCPOA (sigla para o Plano de Ação Global Comum, nome oficial do Acordo Internacional Nuclear, concluído em Viena em 2015)", completou o ministro.

A passagem deste limite autorizado de 300 quilos também foi anunciada em Viena por uma fonte diplomática.

"Houve uma superação", disse a fonte da AFP, que pediu anonimato, sem poder especificar a quantidade que foi superada.

Em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sair unilateralmente do país em maio de 2018 e reimpor sanções contra o Irã, Teerã anunciou em 8 de maio que não se sentia mais vinculada a dois limites estabelecidos pelo acordo: o imposto sobre suas reservas de água pesada (130 toneladas) e sobre seu estoque de urânio pouco enriquecido (300 quilos).

