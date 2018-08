O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 11:40 21. Agosto 2018 - 11:40

A Coreia do Norte prossegue com suas atividades nucleares, apesar da intenção de desnuclearização manifestada pelo dirigente Kim Jong-un há alguns meses, lamenta a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em um relatório ao qual a AFP teve acesso.

"A continuidade e o desenvolvimento do programa nuclear da República Democrática Popular da Coreia do Norte são extremamente preocupantes", afirma o diretor geral da agência, Yukiya Amano, no relatório, que será apresentado durante a assembleia geral anual da AIEA em setembro.

