23 de Agosto de 2018 16:11

A companhia aérea Air France vai encerrar seus voos com destino e partida de Teerã em 18 de setembro, em razão de sua baixa rentabilidade comercial, ligada às sanções americanas contra o Irã, informou nesta quinta-feira a direção da empresa.

A Air France, que havia transferido para sua empresa de baixo custo Joon as operações em Teerã, "passou de três voos semanais para um desde o dia 4 de agosto e interromperá suas conexões com Teerã em 18 de setembro devido à baixa rentabilidade comercial" da linha, de acordo com o departamento de comunicação do grupo.

A companhia aérea britânica British Airways também anunciou nesta quinta-feira a paralisação dentro de um mês de seus voos para o Irã.

